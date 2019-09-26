Зеленский не приглашал США в нормандский формат

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Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не приглашал США присоединиться «нормандскому формату», передает РИА «Новости».

При этом, он предложил американскому лидеру Дональду Трампу подключиться к решению проблем в Донбассе.

«Первый раз лично [обратился], не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем», — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, анонсированная встреча лидеров «нормандского формата» состоится без участия США. Ее дата пока что не определена.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает возможности, что к саммиту в «нормандском» формате может подключиться американская сторона.