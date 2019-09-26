Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз — это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его мнению, европейские страны играют с Россией в геополитику по принципу «за нас или против нас».

Он отметил, что Россия старалась наладить диалог с Евросоюзом, отказавшись от логики «свой-чужой», но все было тщетно.

Лавров подчеркнул, что ЕС руководствовался такой логикой общения еще до осложнения ситуации с украинской стороной, то есть до 2014 года.

Ранее Лавров заявил о неготовности США к диалогу с Россией.