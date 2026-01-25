Размер шрифта
СК сделал заявление в связи с разрушением опор ЛЭП под Мурманском

СК: разрушение ЛЭП под Мурманском произошло без внешнего воздействия
Следствие при визуальном осмотре не обнаружили признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону в Telegram-канале.

Сотрудники Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела по факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области. Они производят осмотр места происшествия с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики. Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования, рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что проверяют адекватность и соразмерность мер, принятых должностными лицами по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.

Вечером 23 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной случившегося снегопад и шквалистый ветер. По предварительной информации, отключение линии обрушились под тяжестью накопившегося на фоне непогоды льда.

Ранее в Мурманскую область доставили опоры для ЛЭП.

