СК сделал заявление в связи с разрушением опор ЛЭП под Мурманском

Следствие при визуальном осмотре не обнаружили признаков внешнего воздействия на опоры ЛЭП под Мурманском. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону в Telegram-канале.

Сотрудники Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела по факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области. Они производят осмотр места происшествия с участием специалистов-взрывотехников и специалистов в области энергетики. Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования, рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что проверяют адекватность и соразмерность мер, принятых должностными лицами по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.

Вечером 23 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной случившегося снегопад и шквалистый ветер. По предварительной информации, отключение линии обрушились под тяжестью накопившегося на фоне непогоды льда.

Ранее в Мурманскую область доставили опоры для ЛЭП.