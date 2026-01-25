В Башкирии под давлением аферистов мать отдала им выплаты за не вернувшегося с фронта сына

Жительница Салавата лишилась более чем семи миллионов рублей из-за аферистов, узнавших о ситуации у нее в семье. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина является матерью военного, который не вернулся с фронта. За некоторое время до контакта с мошенниками она оформила документы с юристом воинской части.

Позже ей позвонили неизвестные и заявили, что ее сыну положены награды, после чего потребовал данные ее паспорта. Далее ей звонили лжесотрудники службы безопасности банка и Следкома, убеждая, что третьи лица могут получить доступ к ее деньгам.

Так она перевела на «безопасный счет» 2,4 млн рублей. Позже она отдала им еще пять миллионов рублей. При этом юрист воинской части и сотрудники банка предупреждали ее о том, что ее могут обмануть аферисты.

По данным kp.ru, в последнее время мошенники представляются коллекторами. Они вымогают у россиян деньги и угрожают распространить непристойные фото, сделанные нейросетью, если средства им не переведут.

Ранее мошенники пригрозили российскому подростку уголовным делом и украли 1,5 млн рублей.