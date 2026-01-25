Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Башкирии под давлением аферистов мать отдала им выплаты за не вернувшегося с фронта сына

В Салавате мошенники обманули мать военного на 7,4 млн рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Салавата лишилась более чем семи миллионов рублей из-за аферистов, узнавших о ситуации у нее в семье. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина является матерью военного, который не вернулся с фронта. За некоторое время до контакта с мошенниками она оформила документы с юристом воинской части.

Позже ей позвонили неизвестные и заявили, что ее сыну положены награды, после чего потребовал данные ее паспорта. Далее ей звонили лжесотрудники службы безопасности банка и Следкома, убеждая, что третьи лица могут получить доступ к ее деньгам.

Так она перевела на «безопасный счет» 2,4 млн рублей. Позже она отдала им еще пять миллионов рублей. При этом юрист воинской части и сотрудники банка предупреждали ее о том, что ее могут обмануть аферисты.

По данным kp.ru, в последнее время мошенники представляются коллекторами. Они вымогают у россиян деньги и угрожают распространить непристойные фото, сделанные нейросетью, если средства им не переведут.

Ранее мошенники пригрозили российскому подростку уголовным делом и украли 1,5 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703387_rnd_3",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+