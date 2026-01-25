В США более 200 тысяч домов осталось без света из-за шторма

CBS News: 230 тысяч домов в США остались без электричества из-за шторма

В США около 230 тысяч домов остались без электроснабжения в результате шторма. Об этом сообщает CBS News.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила о введении в штате режима ЧП на фоне надвигающегося снежного шторма. Она отметила, что это позволит эффективно распределять ресурсы.

Хокул координирует свои действия с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. Власти обратились к гражданам с просьбой по возможности оставаться дома.

Как сообщал ранее Telegram-канал Mash, американцы за сутки опустошили продуктовые магазины на фоне предупреждений синоптиков о надвигающемся шторме и возможных перебоях с электричеством. По данным канала, 13 тысяч рейсов отменили. С уборкой снега на федеральных трассах не справляются — машины застревают, некоторые кидает на обочину из-за гололедицы.

23 января газета «Известия» со ссылкой на Fox Weather написала, что более 235 млн человек в десятках штатах США — от Аризоны до Мэна — находятся на пути масштабного зимнего шторма. Ожидается, что непогода может спровоцировать длительные отключения электроэнергии. До начала следующей недели в аэропортах страны планируется отменить тысячи рейсов.

Ранее американцам рекомендовали не доверять приложению «Погода» от Apple.