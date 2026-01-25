Жители Петербурга пожаловались Мизулиной на школу из-за туберкулеза у повара

В Петербурге у повара в столовой школы выявили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Санкт-Петербурга у повара выявили открытую форму туберкулеза, при этом карантин в школе не объявили. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, опубликовав жалобы жителей в своем Telegram-канале.

По словам людей, в одной из школ Приморского района работал повар с открытой формой туберкулеза. Про болезнь сотрудника узнали, когда «пол-школы начало задыхаться и кашлять каждый день». Только тогда его уволили, рассказал автор сообщения. По его информации, учеников проверили на диаскин-тестах и флюорографии, но учителя просят детей молчать, а администрация учебного заведения информацию об инциденте скрывает. Жители попросили Мизулину разобраться в случившемся.

Глава «Лиги безопасного интернета» напомнила, что подобный инцидент произошел в школе Южно-Сахалинска. Следственный комитет уже заявил о проведении проверки, подчеркнула Мизулина.

Об инциденте в гимназии Южно-Сахалинска стало известно 23 января. Сообщалось, что официальные карантинные меры в школе не вводили.

Ранее Роспотребнадзор начал расследование в связи с подозрением на туберкулез у студента одного из московских вузов.