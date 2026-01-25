Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Минобороны РФ рассказали о десятках сбитых за сутки снарядов и дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 68 украинских дронов и 31 снаряд от РСЗО HIMARS
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 30 снарядов от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и около 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 31 реактивный снаряд от системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что также российские военнослужащие нейтрализовали две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 25 января газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ написала, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 52 украинских дрона самолетного типа. Наибольшее количество целей — 18 — ликвидировали в Брянской области. В Краснодарском крае сбили 15 БПЛА, в Ростовской области — девять, в Орловской области — четыре. По три летательных аппарата сбили в Астраханской и Белгородской областях.

Ранее поселок в Краснодарском крае оказался обесточен из-за атаки беспилотников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703297_rnd_9",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+