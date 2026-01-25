В Минобороны РФ рассказали о десятках сбитых за сутки снарядов и дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 68 украинских дронов и 31 снаряд от РСЗО HIMARS

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 30 снарядов от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и около 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 31 реактивный снаряд от системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что также российские военнослужащие нейтрализовали две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 25 января газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ написала, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 52 украинских дрона самолетного типа. Наибольшее количество целей — 18 — ликвидировали в Брянской области. В Краснодарском крае сбили 15 БПЛА, в Ростовской области — девять, в Орловской области — четыре. По три летательных аппарата сбили в Астраханской и Белгородской областях.

Ранее поселок в Краснодарском крае оказался обесточен из-за атаки беспилотников.