Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Наука

Назван простой способ защитить мозг от последствий хронического стресса

NatCom: физическая активность защищает мозг от последствий хронического стресса
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность и благоприятные социальные условия могут снижать риск депрессии за счет защиты мозга от последствий хронического стресса. К такому выводу пришла научная группа из Университета Лаваля. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые изучали, как хронический социальный стресс влияет на так называемый гематоэнцефалический барьер — защитную систему, которая отделяет мозг от кровотока и препятствует проникновению вредных веществ в нервную ткань. В экспериментах на лабораторных животных было показано, что стресс ослабляет этот барьер в зонах мозга, отвечающих за регуляцию эмоций и настроения, что способствует развитию тревожных и депрессивных состояний.

Ключевую роль в этом процессе играет белок claudin-5. Он «герметизирует» промежутки между клетками стенок сосудов мозга. При его утрате защитная функция барьера нарушается, и в мозг начинают проникать провоспалительные молекулы. Ранее команда под руководством профессора Каролин Менар показала, что потеря claudin-5 происходит не только у мышей под действием стресса, но и в мозге людей, страдающих депрессией.

В новом исследовании ученые проверили, могут ли физическая активность и «обогащенная среда» — условия с игрушками, укрытиями и возможностью для исследования пространства — предотвратить эти изменения. Мышей подвергали хроническому социальному стрессу, после чего часть из них получала доступ к беговому колесу, другая жила в стимулирующей среде, а третья служила контрольной группой.

Результаты показали, что у животных из контрольной группы уровень claudin-5 снижался примерно на 50%. В то же время у мышей, которые могли свободно двигаться или находились в обогащённой среде, потеря защитного белка была минимальной или отсутствовала вовсе. Параллельно у них значительно снижались проявления тревожного и депрессивного поведения.

Защитный эффект, как выяснили исследователи, связан с повышением уровня другого белка — Fgf2. Эксперименты с искусственным увеличением и снижением его выработки показали, что высокий уровень Fgf2 повышает устойчивость к стрессу, тогда как его дефицит делает животных более уязвимыми и снижает пользу от физической активности.

Дополнительный интерес представляет то, что Fgf2 можно обнаружить в крови. Из-за ослабления гематоэнцефалического барьера часть белка попадает из мозга в кровоток. Анализ около ста образцов крови из биобанка Института университетской психиатрии Монреаля показал, что концентрация Fgf2 повышается по мере нарастания тяжести депрессии и связана с социальными факторами — уровнем образования и занятости.

По словам исследователей, Fgf2 может стать перспективным биомаркером депрессии — объективным показателем, который поможет в диагностике и подборе терапии. В дальнейшем команда планирует проверить, может ли этот белок отражать эффективность лечения и быть полезным при изучении других психических расстройств, включая шизофрению.

Ранее ученые предупредили об опасном влиянии парацетамола на психику.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692617_rnd_7",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+