Найден «спусковой крючок» роста клеток рака простаты

Рост клеток рака простаты может ускоряться из-за небольших фрагментов РНК, которые снимают естественный клеточный «тормоз». К такому выводу пришли ученые из Университета Томаса Джефферсона. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

Рак предстательной железы остается вторым по распространенности онкологическим заболеванием у мужчин. В новой работе исследователи сосредоточились на так называемых половинках транспортной РНК.

Эти небольшие фрагменты образуются при расщеплении тРНК, обычно в ответ на клеточный стресс или воздействие андрогенов – гормонов, связанных с развитием рака простаты. Ранее уже отмечалось, что такие фрагменты в больших количествах присутствуют в опухолевых клетках, однако их функция оставалась неясной.

Команда под руководством биохимика Йохея Кирино выяснила, что одна из половинок тРНК действует как молекулярный переключатель, стимулирующий рост раковых клеток. Этот фрагмент снижает уровень белка p21 — одного из ключевых регуляторов, который в норме замедляет деление клеток. При подавлении p21 опухолевые клетки начинают размножаться быстрее, что способствует прогрессированию заболевания.

Дальнейший анализ показал, что половинка тРНК нарушает работу белка YBX1, необходимого для поддержания защитной функции p21. Связываясь с YBX1, РНК-фрагмент ослабляет клеточный контроль над ростом и фактически снимает тормоз с деления клеток.

По словам Кирино, половинки тРНК являются одними из самых распространенных молекул в клетках рака предстательной железы, но долгое время считались лишь побочными продуктами распада РНК. Новые данные указывают, что эти фрагменты способны активно управлять ростом опухоли и могут стать перспективной терапевтической мишенью, особенно при гормонозависимых формах рака.

Ранее ученые выяснили, что бактерия полости рта может повышать риск рака груди.