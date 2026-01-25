«Спартак» победил сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна

Московский «Спартак» одержал победу над ветеранами сборной СССР в матче памяти Никиты Симоняна.

Встреча состоялась в манеже «Сокольники» и завершилась со счетом 5:4.

В составе победителей хет-триком отметился Денис Глушаков, по одному голу забили Валерий Шмаров и Никита Баженов. За команду ветеранов сборной СССР дубли оформили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка.

Матч был организован в честь Никиты Павловича Симоняна — олимпийского чемпиона 1956 года, лучшего бомбардира в истории «Спартака». Он четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

10 октября 2025 года Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

