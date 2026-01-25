Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Спартак» победил сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна

Легенды «Спартака» обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над ветеранами сборной СССР в матче памяти Никиты Симоняна.

Встреча состоялась в манеже «Сокольники» и завершилась со счетом 5:4.

В составе победителей хет-триком отметился Денис Глушаков, по одному голу забили Валерий Шмаров и Никита Баженов. За команду ветеранов сборной СССР дубли оформили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка.

Матч был организован в честь Никиты Павловича Симоняна — олимпийского чемпиона 1956 года, лучшего бомбардира в истории «Спартака». Он четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

10 октября 2025 года Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Ранее главный тренер «Спартака» рассказал, доволен ли он игрой команды в первом матче под его руководством.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703261_rnd_7",
    "video_id": "record::0272aa17-7c56-4a10-83ce-a38784c67d5f"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+