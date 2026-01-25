Песков рассказал, что Путин не обращает внимание на время суток во время важных встреч

Песков: Путин не склонен обращать внимание на время суток во время переговоров

Президент России Владимир Путин не склонен обращать внимание на время суток во время важных переговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Наш президент абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры. И, кроме того, была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби», — сказал представитель Кремля.

Как сообщал канал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. CNN пишет, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.