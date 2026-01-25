Песков назвал урегулирование конфликта на Украине «небыстрой дорогой»

Песков: РФ с самого начала заявляла, что путь к урегулированию будет длительным

Россия с самого начала говорила, что путь к урегулированию российско-украинского конфликта будет трудным и длительным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Вести».

«Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь. Что это не быстрая дорога», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

В субботу, 24 января, в Абу-Даби завершился второй день переговоров между представителями России, США и Украины. Обсуждались параметры прекращения огня, вопросы безопасности и территорий, в частности, статус Донбасса.

Стороны не достигли окончательного соглашения, но охарактеризовали консультации как конструктивные. По итогам переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Агентство подчеркивало, что детали могут быть раскрыты позже по линии официальных заявлений.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о прогрессе и возможности нового раунда встреч уже на следующей неделе.

Ранее в США заявили о решении сразу нескольких вопросов на переговорах по Украине.