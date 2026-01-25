Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Песков назвал урегулирование конфликта на Украине «небыстрой дорогой»

Песков: РФ с самого начала заявляла, что путь к урегулированию будет длительным
Roman Naumov/Global Look Press

Россия с самого начала говорила, что путь к урегулированию российско-украинского конфликта будет трудным и длительным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Вести».

«Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь. Что это не быстрая дорога», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

В субботу, 24 января, в Абу-Даби завершился второй день переговоров между представителями России, США и Украины. Обсуждались параметры прекращения огня, вопросы безопасности и территорий, в частности, статус Донбасса.

Стороны не достигли окончательного соглашения, но охарактеризовали консультации как конструктивные. По итогам переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Агентство подчеркивало, что детали могут быть раскрыты позже по линии официальных заявлений.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о прогрессе и возможности нового раунда встреч уже на следующей неделе.

Ранее в США заявили о решении сразу нескольких вопросов на переговорах по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703333_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+