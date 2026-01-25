Размер шрифта
Наука

Ученые назвали неочевидный провокатор депрессивных симптомов

F&F: злоупотребление сладкой газировкой повышает риск депрессии
Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли из Технологического университета Донг Най (Вьетнам). Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, охвативших более 520 тысяч человек из общей популяции. В общей сложности депрессивные симптомы были зафиксированы более чем у 55 тысяч участников. Сравнение показало, что у людей с самым высоким уровнем потребления безалкогольных напитков риск депрессивных проявлений был примерно на 39% выше, чем у тех, кто употреблял их реже всего или избегал полностью.

Связь между потреблением напитков и симптомами депрессии сохранялась как в поперечных исследованиях, так и в работах с длительным периодом наблюдения. Наиболее выраженный эффект отмечался для напитков с добавленным сахаром, включая газировку. При этом авторы не выявили четкой дозозависимой зависимости: ключевым фактором оказалось само регулярное употребление, а не точное количество напитков.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не позволяют говорить о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее устойчивость ассоциации в разных типах исследований указывает на потенциальную роль сладких безалкогольных напитков как фактора риска. По мнению исследователей, сокращение их потребления может рассматриваться как одна из доступных мер профилактики депрессивных состояний и снижения нагрузки на психическое здоровье населения.

Ранее врач рассказал, что злоупотребление сладкой газировкой повышает риск болезни Альцгеймера.

