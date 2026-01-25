Размер шрифта
Литва потратила на военную помощь Украине более миллиарда евро

Президент Науседа: объем литовской помощи Украине превысил €1 млрд
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд. Об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба литовского лидера.

«Литва всегда будет в числе самых активных сторонников Украины», – сказал Науседа, отметив, что в 2025 году военная поддержка Украины достигла 0,28% ВВП страны, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной.

Президент также пообещал, что Литва продолжит участвовать в международных инициативах, «включая поставки боеприпасов и коалицию по разминированию, в рамках которой уже прошли обучение и были оснащены украинские подразделения».

Также на сайте президента сказано, что Науседа обсудил с Зеленским ход мирных переговоров, гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Украины, а именно потребности Киева в области противовоздушной обороны и сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Отмечается, что Зеленский вместе с президентом Польши Каролем Навроцким прибыл для участия в торжественных мероприятиях, связанных с годовщиной восстания поляков против Российской империи в 1863-1864 годах.

Недавно издание Politico написало о том, что западные союзники намерены привлечь для восстановления Украины $800 млрд, которые должны гарантировать «ускоренный путь к членству в ЕС». Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что дополнительно к $800 млрд ЕС собирается выделить Украине на военные расходы еще $700 млрд. При этом он пригрозил заблокировать выделение денег Киеву.

Ранее в Италии призвали отказаться от помощи Украине. 

