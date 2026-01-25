Размер шрифта
СМИ сообщили, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США

Times of Israel: Хаменеи укрылся в подземном бункере из-за возможной атаки США
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы скрывается в бункере в Тегеране на фоне подготовки республики к возможному нападению со стороны США. Об этом сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на оппозиционный новостной сайт Iran International.

В материале говорится, что Хаменеи «ушел в подполье» после того, как высокопоставленные чиновники оценили «возросший риск потенциального нападения со стороны США» в связи с переброской значительных военных сил в регион.

Бункер верховного лидера Ирана укреплен и содержит систему «взаимосвязанных туннелей», отмечает Iran International. Сколько Хаменеи там находится, не уточняется.

По данным сайта, пока аятолла скрывается, его третий сын, Масуд Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом верховного лидера и служит «главным каналом связи» с лидерами правительства.

В январе сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил президенту США Дональду Трампу ликвидировать Хаменеи на фоне протестов в республике. По мнению законодателя, верховный лидера Ирана является «ужасным человеком».

Ранее Трамп сообщил о движении американских кораблей к Ирану.

