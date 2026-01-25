Размер шрифта
Звезда «Маленькой Веры» сообщил о смерти матери

Актер Андрей Соколов сообщил, что его мать умерла
Народный артист России Андрей Соколов сообщил, что его мать Любовь умерла.

Любови Соколовой не стало 24 января на 92-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

«Единственный человек на свете, который тебя любит, — это мама. Бескорыстно, искренне, молча... Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем... Страшное слово — никогда. Никогда больше не услышать, не поговорить, не прикоснуться... Больше никогда...» — заявил артист.

Соколов поблагодарил мать за любовь, а также призвал беречь родителей.

В комментариях поклонники, коллеги и друзья передали искренние соболезнования Соколову. Среди них Игорь Николаев, Игорь Крутой, Елена Ксенофонтова, Екатерина Соломатина, Глафира Тарханова.

Андрей Соколов получил наибольшую известность по главной роли в фильме режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера». Его называли первым секс-символом «перестройки».

В фильмографии актера более 80 работ. Он снимался в таких проектах, как «Аманат», «Я остаюсь», «Раз, два — горе не беда!», «Палач», «Вампиры средней полосы», «Царь Иван Грозный», «Предсказание», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя».

