Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед встречей с Путиным

Переводчик Уиткоффа разволновался из-за потолка в зале для переговоров с Путиным

Переводчик специального посланника президента США Стивена Уиткоффа сообщил, о чем он думал перед началом встречи чиновника с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеозапись с рассказом мужчины в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в представительском кабинете в Кремле. Как рассказал переводчик, тогда его внимание привлек высокий сводчатый потолок в зале.

«Я, когда профессионально вижу купол, — это все, я понимаю, что предстоит», — сказал специалист.

Он пояснил, что в помещениях с куполом существует эхо. Поэтому в таких залах бывает, что переводчику не очень хорошо слышно, что говорит докладчик.

Опубликованная Зарубиным запись содержит кадры того, как американский переводчик перед началом встречи попросил российского коллегу помочь ему протестировать, как в помещении звучат голоса. После завершения проверки специалист отметил, что имеет довольно громкий голос, и выразил уверенность, что во время переговоров «будет все нормально».

В ночь на 23 января Путин провел переговоры с американской делегацией, в которую входил Уиткофф. Встреча в Кремле продлилась более 3,5 часа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал состоявшуюся беседу откровенной и доверительной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

