Роспотребнадзор оценил ситуацию с неизлечимым вирусом Нипах после вспышки в Индии

В России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.
«Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.
В РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны, отметили в надзорном органе.
Там добавили, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
До этого британская газета The Independent сообщила, что власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса, после того как в штате Западная Бенгалия число случаев заражения им выросло до пяти.
Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.
Ранее сообщалось, что вирус бешенства «перепрограммирует» клетки человека, выяснили ученые.