Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с неизлечимым вирусом Нипах после вспышки в Индии

Роспотребнадзор: в России нет случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах
Виталий Тимкив/РИА Новости

В России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

«Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

В РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны, отметили в надзорном органе.

Там добавили, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

До этого британская газета The Independent сообщила, что власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса, после того как в штате Западная Бенгалия число случаев заражения им выросло до пяти.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что вирус бешенства «перепрограммирует» клетки человека, выяснили ученые.

