В Краснодарском крае обломки беспилотника попали на территорию школы

В станице Федоровской Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины повредили забор воскресной школы. Об этом сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

Согласно информации властей, в результате падения обломков дрона никто не пострадал.

«Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, расположенной по соседству с общеобразовательной школой. Также в двух учреждениях разбило несколько окон», — говорится в сообщении.

В оперштабе Кубани также добавили, что на месте работают оперативные и специальные службы.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, наибольшее число дронов — 18 — сбито над Брянской областью. Еще 15 беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края, девять — над Ростовской областью. Четыре дрона перехватили в Орловской области, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.