Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены по целям в 159 районах.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате поражены цех по производству беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В тот же день российские военнослужащие уничтожили три боевые группы Вооруженных сил Украины на Хатненском участке фронта в Харьковской области. Как рассказал источник РИА Новости, командование украинских войск продолжает направлять личный состав ВСУ на позиции, разбитые в результате авиаударов Вооруженных сил РФ.

Ранее украинские военные начали наращивать инженерные укрепления на подступах к Харькову.