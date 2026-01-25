Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине

Минобороны России заявило о поражении объектов ВСУ в 159 районах
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены по целям в 159 районах.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате поражены цех по производству беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В тот же день российские военнослужащие уничтожили три боевые группы Вооруженных сил Украины на Хатненском участке фронта в Харьковской области. Как рассказал источник РИА Новости, командование украинских войск продолжает направлять личный состав ВСУ на позиции, разбитые в результате авиаударов Вооруженных сил РФ.

Ранее украинские военные начали наращивать инженерные укрепления на подступах к Харькову.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703375_rnd_3",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+