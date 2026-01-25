Стали известны победители в командном спринте на Кубке России

Лыжники Тиунов и Митрошин победили в спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Российские лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Спортсмены, представляющие команду ХМАО-Югра, преодолели дистанцию за 17 минут 8.08 секунды.

Второе место заняли Сергей Ардашев и Иван Горбунов из команды «Татарстан-1», уступившие победителям 1.01 секунды. Бронзовыми призерами гонки стали лыжники из «Красноярского края — 1» Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк, чье отставание составило 1.11 секунды.

