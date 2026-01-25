Размер шрифта
Стали известны победители в командном спринте на Кубке России

Лыжники Тиунов и Митрошин победили в спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Максим Богодвид/РИА Новости

Российские лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Спортсмены, представляющие команду ХМАО-Югра, преодолели дистанцию за 17 минут 8.08 секунды.

Второе место заняли Сергей Ардашев и Иван Горбунов из команды «Татарстан-1», уступившие победителям 1.01 секунды. Бронзовыми призерами гонки стали лыжники из «Красноярского края — 1» Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк, чье отставание составило 1.11 секунды.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее выступление Савелия Коростелева в спринте на Кубке мира назвали успехом.

