Большинство демократов поддержали импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским

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Большинство демократов палаты представителей выступили за импичмент американского президента Дональда Трампа после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBC News.

По подсчетам NBC News, за импичмент президента выступили 218 демократов из 435 членов палаты.

Ранее сообщалось, что республиканцы вступились за Трампа после скандала с его разговором с Зеленским.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.