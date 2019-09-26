Зеленский пересказал разговор с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам главы Украины, их разговор с Лавровым был недолгий. Российский министр подошел к нему и пожелал познакомиться. После знакомства и приветствия Лавров заявил, что российская сторона хочет окончания войны в Донбассе.

Кроме того, Лавров поздравил Зеленского с завершившимся обменом заключенных между странами, который состоялся в сентябре 2019 года.

Также Зеленский рассказал о том, что он ответил главе МИД России.

«Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — ответил Лаврову Зеленский.

Ранее сообщалось, что Лавров переговорил с Зеленским.