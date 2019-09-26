Трамп согласился рассекретить и первый телефонный разговор с Зеленским

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов предоставить публике расшифровку первого телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслирует CNN.

Трамп отметил, что он опубликует стенограмму, если это так важно.

Он посетовал, что постоянно читает фейковые новости на тему их разговора с Зеленским. Многие люди просят показать и эти переговоры, подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, ему не нравится сама идея публикации секретных разговоров, так как часто высшие главы из разных стран звонят ему. Он добавил, что, вероятно, эти люди не хотели бы узнать, что их слова стали доступны для СМИ и использовались для написания фейковых новостей.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.