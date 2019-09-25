Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет правильным решением. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, многие граждане Грузии осознали контрпродуктивность антироссийских провокаций, которые прошли летом 2019 года.

Он напомнил, что летом в грузинском парламенте на заседании Межпарламентской ассамблеи православия состоялась провокационная выходка.

«Оппозиционная партия тогда по-хамски сорвала это мероприятие, обвинив при этом Россию в том, что мы якобы предприняли некие шаги, позволившие развязать эту русофобскую кампанию», — уточнил Лавров.

Однако, добавил министр, это все стало результатом согласованной процедуры.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Грузию снизился на 70%.