Зеленский отчитал Макрона и Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский отчитал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона. Их беседа приводится в опубликованной стенограмме на сайте Белого дома.

По его словам, Франция и Германия не оказывают должной поддержки Украине. Зеленский сказал, что встречался и разговаривал с Меркель и с Макроном.

«Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны по вопросам, связанными с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работает столько же, сколько должны», — заявил он.

Зеленский добавил, что США помогают украинскому государству в большей степени.

Ранее Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине.