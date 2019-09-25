Климкин расстроен ролью Украины в процедуре импичмента Трампа

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал сожаление ролью Киева в разразившемся в США скандале, приведшем к попытке импичмента президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

По его словам, чем бы ни закончилась эта процедура, в истории США Украина останется как страна, которая стала причиной процедуры импичмента президента.

«Не очень веселая перспектива», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что начало процедуры импичмента со стороны демократов лишь пойдет ему на пользу.