Трамп счел процедуру импичмента «охотой на ведьм»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что начало процедуры импичмента со стороны демократов в Палате представителей Конгресса США лишь пойдет ему на пользу. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что сейчас в стране, лидером которой он является, дела обстоят лучше, чем когда-либо. Он пояснил, что если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поддержит начало процедуры импичмента, то на выборах это принесет лишь пользу Трампу.

При этом президент США добавил, что действия Пелоси плохо скажутся на стране.

«Послушайте, это просто продолжение «охоты на ведьм», - прокомментировал происходящее Трамп.

Американский лидер также не понимает, как демократы могут говорить о начале процедуры импичмента, если содержание телефонного звонка им не известно. Трамп заявил, что этот звонок был идеальным и пообещал опубликовать его стенограмму.

Ранее сообщалось, что Пелоси и Байден не сговаривались о желании начать импичмент Трампа.