Путин предложил членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе
Президент России Владимир Путин направил странам послание, в котором содержалось предложение о неразмещении ракет в Европе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что росийский лидер предложил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, установить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и других стран.
Кремль уже обращался в адрес государств Североатлантического альянса с таким призывом, однако страны не проявили заинтересованность в этом вопросе.
«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД», — говорится в тексте послания Путина.
Уточняется, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать в начале августа 2019 года. До этого власти США объявили об одностороннем выходе из договора.
Ранее сообщалось, что Путин назвал действия США по ДРСМД «пропагандистской кампанией».