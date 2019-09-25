Путин предложил членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе

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Президент России Владимир Путин направил странам послание, в котором содержалось предложение о неразмещении ракет в Европе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что росийский лидер предложил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, установить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и других стран.

Кремль уже обращался в адрес государств Североатлантического альянса с таким призывом, однако страны не проявили заинтересованность в этом вопросе.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД», — говорится в тексте послания Путина.

Уточняется, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действовать в начале августа 2019 года. До этого власти США объявили об одностороннем выходе из договора.

Ранее сообщалось, что Путин назвал действия США по ДРСМД «пропагандистской кампанией».