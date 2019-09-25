Украина возбновит дело компании сына Байдена, сообщили СМИ
На Украине будет возобновлено дело сна бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Об этом сообщает The Daily Beast.
Отмечается, что расследование о связях Хантера Байдена с газовой компанией Burisma Holdings будут проводиться в рамках нового закона, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, согласно которому должна произойти прямая встреча лидеров Украины и США.
Уточняется, что расследование будет поручено новой команде прокуроров, которые пройдут ператтестацию.
Кроме того, Верховная рада Украины планирует инициировать слушания, которые связаны и с другими коррупционными схемами в стране.
Ранее сообщалось, что депутат Рады пообещал расследовать дело Байдена на Украине.