Украина возбновит дело компании сына Байдена, сообщили СМИ

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На Украине будет возобновлено дело сна бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что расследование о связях Хантера Байдена с газовой компанией Burisma Holdings будут проводиться в рамках нового закона, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, согласно которому должна произойти прямая встреча лидеров Украины и США.

Уточняется, что расследование будет поручено новой команде прокуроров, которые пройдут ператтестацию.

Кроме того, Верховная рада Украины планирует инициировать слушания, которые связаны и с другими коррупционными схемами в стране.

Ранее сообщалось, что депутат Рады пообещал расследовать дело Байдена на Украине.