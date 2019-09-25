Трамп: Украина разрешила публикацию стенограммы разговора с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти дали согласие на публикацию стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.

Он отметил, что госсекретарь США Майк Помпео получил от Киева разрешение на публикацию полной расшифровки переговоров между лидерами Украины и США.

Трамп подчеркнул, что украинские власти не понимают, почему вокруг телефонных переговоров президентов двух стран разразился скандал.

«Глобальная охота на ведьм от демократов!», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому.