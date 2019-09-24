Литовского депутата обвиняют в связях с Россией
В отношении членом партии «Русский альянс» Ирины Розовой сейм Литвы решил провести парламентское расследование, поскольку ее подозревают в связях с российскими дипломатами. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что расследование поддержали 86 членов сейма, еще 12 воздержались, а против высказался один человек.
Депутата обвиняют в том, что она якобы представляет угрозу некой политической деятельностью. Ей отказывают в доступе к информации, предоставляющей всем парламентариям. Розовой также приписывают неформальные контакты с дипломатами из России. Кроме того, подозрение вызвало и ее участие в Международной ассамблее православия (МАП) в Тбилиси. Женщина вину отрицает и отказывается подавать в отставку.
Проведение расследования поручено комитету национальной безопасности и обороны (КНБО) парламента.
Ранее сообщалось, что в Литве задержали двух российских пограничников.