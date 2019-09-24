Литовского депутата обвиняют в связях с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/593/11819593/RTR270B5-pic905-895x505-44185.jpg">

В отношении членом партии «Русский альянс» Ирины Розовой сейм Литвы решил провести парламентское расследование, поскольку ее подозревают в связях с российскими дипломатами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что расследование поддержали 86 членов сейма, еще 12 воздержались, а против высказался один человек.

Депутата обвиняют в том, что она якобы представляет угрозу некой политической деятельностью. Ей отказывают в доступе к информации, предоставляющей всем парламентариям. Розовой также приписывают неформальные контакты с дипломатами из России. Кроме того, подозрение вызвало и ее участие в Международной ассамблее православия (МАП) в Тбилиси. Женщина вину отрицает и отказывается подавать в отставку.

Проведение расследования поручено комитету национальной безопасности и обороны (КНБО) парламента.

Ранее сообщалось, что в Литве задержали двух российских пограничников.