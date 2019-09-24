Пелоси и Байден не сговаривались о желании начать импичмент Трампа

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и кандидат в американские президента Джо Байден не разговаривали друг с другом несколько дней и не обсуждали идею инициировать расследование против главы государства Дональда Трампа и его импичмент. Об этом сообщает СNN со ссылкой на их помощников.

Как отмечается, что Пелоси в настоящее время сконцентрировала внимание на демократах, постоянно разговаривая с ними.

«Она не обсуждала [идею импичмента] с кандидатами в президенты», — добавил Байден.

Ранее сообщалось, что Белый дом не удивился желанию Пелоси инициировать импичмент Трампа.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.