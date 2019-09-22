Арабские партии поддержали соперника Нетаньяху

<img src="//img.gazeta.ru/files3/819/12664819/RTR4Y9CD-pic905-895x505-24043.jpg">

«Объединенный арабский список» поддержал кандидатуру лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца на пост премьер-министра Израиля, передает РИА «Новости».

Об этом депутат от «Объединенного арабского списка» Айман Уде проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина.

Отмечается, что традиционно арабские партии находятся в оппозиции и не поддерживали никого с 1992 года.

Ранее премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что разочарован отказом лидера центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца от встречи для обсуждения формирования широкого правительства единства по итогам выборов в парламент.