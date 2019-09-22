Иран освободит танкер Stena Impero

Танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе, может быть отпущен в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, которой принадлежит корабль.

Отмечается, что судно должно быть освобождено в ближайшие часы.

«Как мы понимаем, принято политическое решение об освобождении судна. Мы хотим, чтобы корабль ушел из иранских территориальных вод», — пояснили в компании, которой принадлежит Stena Impero.

Ранее сообщалось, что Иран отпускает членов экипажа танкера Stena Impero, включая россиянина.