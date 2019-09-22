Помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера»

Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам помощника Зеленского, чтобы реализовать «формулу Штайнмайера» необходимо провести несколько действий.

«Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта», — пояснил Ермак.

Он добавил, что после этого проект закона вынесут на голосование и публичное обсуждение.

Также помощник Зеленского подчеркнул, что для начала необходимо прекратить огонь в Донбассе.

«Над этим и работаем», — заключил Ермак.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о «формуле Штайнмайера».