Помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера»
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Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам помощника Зеленского, чтобы реализовать «формулу Штайнмайера» необходимо провести несколько действий.
«Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта», — пояснил Ермак.
Он добавил, что после этого проект закона вынесут на голосование и публичное обсуждение.
Также помощник Зеленского подчеркнул, что для начала необходимо прекратить огонь в Донбассе.
«Над этим и работаем», — заключил Ермак.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о «формуле Штайнмайера».