Трамп обвинил СМИ в распространении фейков о его разговоре с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп обвинил СМИ США в фабрикации истории о том, что он якобы пытался убедить главу Украины Владимира Зеленского провести расследование против Хантера Байдена, который является сыном одного из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, СМИ, а также их партнер в лице Демократической партии сфабриковали историю о нем и рядовом разговоре с украинским лидером.

«В нем не было сказано ничего, что можно было бы счесть неправильным», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что СМИ вместе с демократами пытаются абстрагироваться от требования Джо Байдена к украинскому правительству уволить прокурора, который вел расследование против его сына.

Глава США уточнил, что подобное требование Байдена является «полной катастрофой».

Ранее Байден потребовал публикации текста разговора Зеленского и Трампа.