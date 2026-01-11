Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж

Гусев: при атаке БПЛА на Воронеж пострадали два человека

При налете беспилотников на Воронеж пострадало двое человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины - осколочные ранения, у женщины - травма головы», — написал он.

В результате вражеской атаки повреждения получили три жилых дома, а также строящиеся здание.

Губернатор напомнил горожанам, что им не стоит делиться в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО. Кроме того нельзя приближаться к обломкам беспилотников.

До этого сообщалось, что над территорией Воронежа произошло около 20 взрывов. По словам очевидцев, в небе над городом был слышен гул двигателей. Над одним из районов Воронежа заметили дым.

Вечером 10 января сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в субботу уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа.

