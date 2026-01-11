Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы французских властей отправить военный контингент на Украину, призвал президента Франции к восстановлению диалога с Россией. Об этом Мема написал в социальной сети Х.

Финский политик уточнил при этом, что для достижения поставленной цели Франции понадобится взаимодействие с Италией. Он также добавил, что «европейское лидерство, работающее в направлении деэскалации», приведет к урегулированию конфликта на Украине.

«Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с (премьер-министром Италии Джорджей - прим. ред.) Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности», — заявил Мема.

До этого Мелони заявила, что Евросоюз должен наладить диалог с Россией по теме Украины, и выступила за назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. В ответ член Совфеда РФ Алексей Пушков спросил у премьер-министра Италии, как и о чем ЕС собирается говорить с Россией.

Ранее в США предупредили Россию о «неожиданном ударе» ЕС.