Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России

Мема посоветовал Макрону объединить усилия с Мелони для диалога с Россией
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы французских властей отправить военный контингент на Украину, призвал президента Франции к восстановлению диалога с Россией. Об этом Мема написал в социальной сети Х.

Финский политик уточнил при этом, что для достижения поставленной цели Франции понадобится взаимодействие с Италией. Он также добавил, что «европейское лидерство, работающее в направлении деэскалации», приведет к урегулированию конфликта на Украине.

«Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с (премьер-министром Италии Джорджей - прим. ред.) Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности», — заявил Мема.

До этого Мелони заявила, что Евросоюз должен наладить диалог с Россией по теме Украины, и выступила за назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. В ответ член Совфеда РФ Алексей Пушков спросил у премьер-министра Италии, как и о чем ЕС собирается говорить с Россией.

Ранее в США предупредили Россию о «неожиданном ударе» ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591709_rnd_5",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+