Мадуро сравнил Трампа с Гитлером

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента США Дональда Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, глава США ненавидит латиноамериканский народ и испытывает особую ненависть к венесуэльцам.

«Я сравниваю его с эпохой Гитлера, с теми взглядами, которые Гитлер навязал в отношении евреев, в отношении еврейского народа в Европе до начала войны, до 1939 года», — пояснил Мадуро.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы.