Мадуро сравнил Трампа с Гитлером

close
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время митинга против президента США Дональда Трампа в... Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время митинга против президента США Дональда Трампа в...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время митинга против президента США Дональда Трампа в...
Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента США Дональда Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, глава США ненавидит латиноамериканский народ и испытывает особую ненависть к венесуэльцам.

«Я сравниваю его с эпохой Гитлера, с теми взглядами, которые Гитлер навязал в отношении евреев, в отношении еврейского народа в Европе до начала войны, до 1939 года», — пояснил Мадуро.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы.