Экс-глава внешней разведки Украины предложил новый план по «возвращению» Крыма
Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж представил новую стратегию по «возвращению» Крыма. Об этом пишет ФАН.
По его мнению, при поддержке Запада Украина превратится в мощную страну, и жители Крыма сами захотят вернуться в состав страны.
Он уточнил, что из Крыма можно сделать зону свободной торговли, где украинцы, европейцы и американцы смогут обеспечивать эффективное функционирование.
Маломуж подчеркнул, что полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева.
Он отметил, что в регионе необходимо провести «свободные выборы».
«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. Но к этому надо прийти», — заявил Маломуж.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал Зеленскому посетить полуостров.