Трамп не захотел встречаться с Роухани на полях ГА ООН

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы встречаться с главой Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ничего не исключаю, но я предпочел бы не встречаться с ним», — отметил Трамп.

До этого беспилотники атаковали два нефтяных объекта в Саудовской Аравии. После этого американский госсекретарь Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Однако иранская сторона отвергла обвинения.

По словам главы США, это похоже на действия Ирана, однако он не стал возлагать ответственность на Тегеран.

Ранее сообщалось, что США представят ООН доказательства вины Ирана в атаках на Saudi Aramco.