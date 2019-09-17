МИД России выразил озабоченность из-за ситуации в Японском море, где браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, после инцидента в министерство срочно прибыл временный поверенный по КНДР в России Чин Чжон Хёп. С ним встретился глава Первого департамента Азии Георгий Зиновьев и выразил серьезную озабоченность в связи со случившимся.

Российская сторона пообещала предпринять шаги по задержанию лиц, которые незаконно отлавливали рыбу и открыли огонь по пограничникам страны в исключительной российской экономической зоне.

Также в МИД России потребовали от корейской стороны принять меры, чтобы не допускать впредь подобных инцидентов.

«Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море.