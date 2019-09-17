Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей

Имущество на сумму девять млрд рублей бывшего главы Подмосковья Александра Постриганя будет конфисковано в бюджет государства. Такое решение принял Калининский суд. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Согласно имеющейся информации, в распоряжение государства были получены 1700 объектов недвижимости, среди которых кинотеатр, торговый центр, детские сады, базы отдыха, лодочная станция и земельные участки.

Следователи пришли к выводу, что чиновник, находясь службе, приобретал активы незаконным путем, чтобы помочь бизнесу своего сына.

Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей. Ведомством были установлены данные о лицах, на которых было оформлено имущество Постриганя для сокрытия от контролирующих органов.