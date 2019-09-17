Пушков прокомментировал «формулу Зеленского»
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Твиттере «формулу Зеленского», нацеленную на урегулирование ситуации в Донбассе.
Он написал, что никакой формулы не существует.
По его словам, есть лишь Минские соглашения, которые Киев не соблюдает.
«И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь», — заключил российский сенатор.
Ранее глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» для урегулирования в Донбассе.