Пушков прокомментировал «формулу Зеленского»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Твиттере «формулу Зеленского», нацеленную на урегулирование ситуации в Донбассе.

Он написал, что никакой формулы не существует.

По его словам, есть лишь Минские соглашения, которые Киев не соблюдает.

«И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь», — заключил российский сенатор.

Ранее глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» для урегулирования в Донбассе.