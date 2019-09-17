Сноуден назвал Трампа агрессивным

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, проживающий в России назвал президента США Дональда Трампа агрессивным. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Сноуден считает, что Трамп очень хочет понравиться людям.

По его мнению, такое стремление американского лидера приводит к негативным последствиям.

Как отметил Сноуден, Трамп придерживается агрессивной манеры поведения, чем отталкивает людей.

При этом бывший сотрудник АНБ заявил, что глава США поражает его как человек, никогда не испытывавший любви, за которую тому не пришлось бы платить.