Захарова ответила на заявление о слежке за ФБР из посольства России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления СМИ США о том, что российские дипломаты якобы участвовали в слежке за ФБР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, подобные обвинения со стороны Вашингтона связаны со скорыми президентскими выборами в Соединенных Штатах. Политик считает, что в ближайшем году США представят «много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого».

«Электоральный цикл в США — это такая веселая карусель, поэтому к этому надо относиться, с одной стороны, с пониманием того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что заявления американских СМИ о проверке российскими агентами ФБР прокомментируют эксперты, в том числе дипломаты в посольстве России в США.

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа.