Зеленский хочет обменять с РФ «всех на всех» после нормандского саммита

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет на полях саммита в «нормандском» формате обсудить возможность обмена заключенными с российской стороной по формуле «всех на всех». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, главные задачи, которые стоят перед Украиной на саммите — окончательный обмен заключенными с Россией и окончательное разведения войск в Донбассе.

«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что также будут обсуждаться сроки выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым.