Песков прокомментировал атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, глава государства знает об атаке дронов на саудовскую нефтяную инфраструктуру.

Он также отметил, что подобные события не способствуют стабилизации рынка.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что Саудовская Аравия не обращалась за помощью к российской стороне после случившегося.

«Не известно — нужна ли им помощь. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.