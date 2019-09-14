Волкер и Сурков готовят встречу по Донбассу

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник российского лидера Владислав Сурков готовят совместную встречу по вопросам касательно урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам дипломата из США, американские представители нередко напрямую общаются с представителями членов «нормандского формата» — Францией, Германией, Украиной и Россией — относительно переговоров на данную тему.

«Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся», — уточнил Волкер.

Он также добавил, что США готовы присоединиться к формату «нормандской четверки», однако проблема заключается в позиции России.

Ранее на Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки».